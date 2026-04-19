Google rivoluziona il software | l’AI crea interfacce su misura

Google ha presentato la versione 0.9 di A2UI, un nuovo protocollo che consente agli agenti di intelligenza artificiale di creare interfacce utente in modo dinamico. Questa novità mira a rendere più flessibile la progettazione di strumenti digitali, permettendo ai sistemi di adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti. La tecnologia si inserisce nel processo di rinnovamento del software, offrendo nuove possibilità di personalizzazione e interattività.

Google ha svelato la versione 0.9 di A2UI, un protocollo progettato per permettere agli agenti di intelligenza artificiale di generare interfacce utente in modo dinamico. Attraverso questo standard agnostico rispetto ai framework, le entità AI possono attingere ai componenti già esistenti di un’applicazione per costruire elementi visivi su piattaforme web e mobile nel momento stesso in cui servono. L’architettura tecnica dietro l’interfaccia fluida degli agenti. Il rilascio di questa tecnologia introduce una libreria core condivisa per il web e un renderizzatore ufficiale specifico per React, estendendo la compatibilità anche a Flutter, Angular e Lit.🔗 Leggi su Ameve.eu

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