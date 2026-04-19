Un ginecologo ha chiarito come avviene effettivamente l’eiaculazione femminile, rispondendo a molteplici credenze errate diffuse sul tema. In particolare, ha specificato che questa risposta fisiologica non corrisponde all’emissione di urina, come spesso si pensa. L’intervento mira a fare chiarezza su un argomento spesso frainteso, offrendo informazioni accurate su un fenomeno naturale e poco compreso.

Visto che circolano così tante idee sbagliate sull’orga*mo femminile, un ginecologo è intervenuto per sfatare la convinzione che l’eiaculazione femminile sia semplicemente urina. Il dottor Mehmet Bekir?en, specialista in labiaplastica e vaginoplastica con sede a Istanbul, ha condiviso una spiegazione dettagliata su X dopo che un utente aveva affermato che le donne espellono solo urina quando “squi*tano”. “Mi fa impazzire che la gente non sappia che lo squir*ing è pipì”, ha scritto l’utente. In risposta, il dottor Mehmet ha offerto una chiara spiegazione della biologia alla base dell’eiaculazione femminile, con l’obiettivo di chiarire la confusione e incoraggiare le donne a “esplorare la propria ses*ualità senza vergogna”.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Ginecologo spiega com’è realmente l’eiaculazione femminile

INGHIOTTIRE LO SPERMA FA MALE Un ginecologo spiega rischi e precauzioni importanti

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