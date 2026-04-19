Nella giornata di oggi, specialisti provenienti da diverse regioni si sono ritrovati presso una struttura alberghiera a Catania per il terzo incontro annuale dell’AIGEF Sicilia. L’evento ha affrontato le novità nel campo della ginecologia funzionale ed estetica, con particolare attenzione agli interventi che, secondo i dati presentati, sono finalizzati principalmente al miglioramento del benessere delle pazienti. La discussione ha coinvolto professionisti di tutta la penisola, concentrandosi su tematiche di attualità nel settore.

Specialisti da tutta la penisola si sono riuniti presso l’NH Catania Parco degli Aragonesi per il terzo appuntamento annuale AIGEF Sicilia, focalizzato sulle innovazioni della ginecologia funzionale ed estetica. Il convegno ha trasformato la discussione clinica in un confronto multidisciplinare volto a ridefinire il benessere femminile attraverso l’integrazione tra scienza e sensibilità sociale. La nuova frontiera del benessere: oltre l’estetica superficiale. Il coordinatore scientifico dell’evento, La Spina, ha ribadito come la ginecologia estetica non possa più essere relegata a una categoria accessoria. Secondo l’esperto, la disciplina incide profondamente sulla percezione di sé, sull’autostima e sulle dinamiche comportamentali delle pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginecologia estetica: il 90% degli interventi punta al benessere reale

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