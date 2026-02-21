Benedetta sviene a lavoro poi la scoperta atroce | muore giovanissima Era maestra d’asilo

Benedetta De Paris, una giovane maestra d’asilo, è scomparsa improvvisamente dopo aver accusato un malore sul lavoro. La donna, nota per il suo sorriso e la passione per l’insegnamento, si è sentita male durante la giornata e si è accasciata. I colleghi hanno tentato di aiutarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto amici e famiglie, lasciando un vuoto in quella scuola piena di bambini.

© Thesocialpost.it - Benedetta sviene a lavoro, poi la scoperta atroce: muore giovanissima. Era maestra d’asilo

Un messaggio colmo di grazia e di una forza d'animo fuori dal comune ha accolto ieri mattina chiunque visitasse il profilo Instagram di Benedetta De Paris: «Ciao amici, è stato un viaggio bellissimo, ma complicato. Il mio sorriso vi accompagnerà per sempre. Vostra Benny». È l'ultimo congedo della maestra ventisettenne di Mel, strappata alla vita da un male spietato dopo una lotta condotta con un coraggio esemplare. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto non solo la sua comunità, ma anche le tantissime famiglie dell'asilo nido "Il Germoglio" di Lentiai, dove Benedetta prestava servizio. In quegli spazi, la sua presenza era sinonimo di sicurezza e calore: i genitori affidavano i loro piccoli a lei certi di trovarvi una dolcezza rara e un'attitudine naturale, che lei aveva saputo trasformare in una missione professionale.