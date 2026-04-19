GF Vip Paola alienata della festa | tre prove prima del ritorno in Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono preparati per una serata a tema spaziale, caratterizzata da musica, risate e cibo. Prima dell’ingresso di Paola, che è stata definita “alienata” da alcuni partecipanti, la concorrente ha affrontato tre prove specifiche. L’evento si svolge in un’atmosfera diversa rispetto alle serate abituali, con il focus sulla tematica spaziale e sulla partecipazione dei concorrenti alle attività preparate.

Un sabato sera diverso dal solito nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si preparano a vivere una serata a tema spaziale, tra musica, risate e buon cibo. Ma proprio quando tutto sembra pronto per iniziare, arriva un imprevisto che cambia completamente le dinamiche della festa. Il comunicato che cambia la serata. Prima di dare il via ai festeggiamenti, gli inquilini ricevono un nuovo Comunicato Ufficiale. A leggerlo sono Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, appena rientrate dal Confessionale. Il messaggio introduce una regola insolita, ispirata a un immaginario pianeta lontano. Qui, durante le feste, uno dei partecipanti è costretto a celebrare da solo, lontano dagli altri.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip, Paola “alienata” della festa: tre prove prima del ritorno in Casa Notizie correlate GF Vip 2026, Selvaggia smaschera Paola Caruso: cosa ha fatto prima di entrare nella CasaNella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda su Canale 5, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha smascherato Paola Caruso che a sua volta... Antonella Elia prima finalista del GF VIP, il pubblico sceglie la peperina della casaSchietta nei suoi moti ondosi; ilare quando serve; dinamica come poche, Antonella Elia è la prima finalista del GF VIP 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP 2026, Paola: l'alienata della festa; Riapre il Monolocale: Paola è l'alienata della serata. Gf Vip 8, Paola Caruso dopo la puntata sclera contro Antonella Elia: Psicopatica, animale!Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Gf Vip 8, durante la quale è stata eletta la prima finalista del reality show condotto da Ilary Blasi. isaechia.it GF Vip, Paola Caruso minaccia Antonella Elia: Ti porto in tribunale. Esplode il caos nella CasaLa vittoria di Antonella Elia al televoto, che l’ha portata a diventare la prima finalista del Grande Fratello Vip , ha immediatamente alterato gli equilibri già fragili della ... torresette.news GF Vip, Paola Caruso contro Antonella Elia: "Psicopatica, animale!" ...Continua facebook L’alieno è arrivato in Casa E mentre i nostri VIP dovranno scegliere un nome… BADABUBI a tutti #GFVIP x.com