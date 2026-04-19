Gaziantep Bld-Kayserispor lunedì 20 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 20 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il match tra Gaziantep Bld e Kayserispor, valido per il posticipo della 30esima giornata della Superlig turca. La partita si svolge allo stadio di Gaziantep, con il Kayserispor che attualmente occupa la posizione di terzultimo in classifica. Le formazioni non sono ancora state annunciate, e le quote di mercato sono disponibili sulle piattaforme di scommesse sportive.

Posticipo della 30esima giornata di Superlig turca con il Gaziantep Bld che riceve in casa il Kayserispor attualmente terzultimo in classifica. In casa GFK la situazione è tesa: Burak Yilmaz si è dimesso dopo la sconfitta contro il Rizespor e le dichiarazioni rilasciate contro la classe arbitrale e il sistema calcio in Turchia. Non è la prima volta, anche a dicembre arrivarono le dimissioni, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gaziantep Bld-Kayserispor (lunedì 20 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gaziantep Bld-Kayserispor (lunedì 20 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Gaziantep FK - Kayserispor - Super Lig; Pronostico Gaziantep Bld Spor - Kayserispor con quote del match di super lig 20-04-26; Gaziantep Bld-Kayserispor lunedì 20 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Gaziantep Bld-Kayserispor (lunedì 20 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/g6nOmVK #scommesse #pronostici x.com