Rizespor-Gaziantep Bld lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il match tra Rizespor e Gaziantep Bld, valido per la 29ª giornata della Superlig turca. La partita si gioca nel turno finale del campionato e rappresenta una delle ultime occasioni per le squadre di muovere la classifica. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili sui principali siti di scommesse sportive.

Turno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld. Il Karadeniz Atmacas? viene dal poker dato al Samsunspor nel recupero che vale un pezzo di salvezza un comodo margine di 10 punti sul terzultimo posto. La squadra di Ucar ha chiuso una brutta parentesi e gli manca pochissimo per archiviare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Gaziantep Bld-Kasimpasa (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiSi chiude il ventunesimo turno di Superlig turca con la sfida tra il Gaziantep Bld e il Kasimpasa di Emre.