Gian Piero Gasperini ha risposto a una domanda riguardante la sua esperienza alla Roma, definendola una questione complicata. La sua carriera con il club si è estesa per un certo periodo, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati o sulle date. La sua posizione attuale e le eventuali future collaborazioni con la società rimangono non chiare. La dichiarazione si inserisce in un contesto di incertezza sul suo ruolo futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI, ITALIA – 15 FEBBRAIO: Gian Piero Gasperini, allenatore dell’AS Roma, prima della partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona. La stagione attuale sta ponendo molte sfide per il tecnico, che sembra incerto riguardo al suo futuro al club. Durante una recente conferenza stampa, ha dichiarato: “Questa domanda crea problemi.” Questo commento ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi, ansiosi di sapere se Gasperini rimarrà alla guida della squadra nel prossimo futuro. Attualmente, l’AS Roma è in corsa per un piazzamento tra le prime quattro della Serie A, posizionandosi a soli tre punti dalla Juventus, attualmente al terzo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini sulla sua carriera alla Roma: “Questa domanda genera complicazioni”.

GASPERINI INTERVISTA POST INTER ROMA:DOBBIAMO CONTINUARE A CREDERE NEL NOSTRO OBBIETTIVO...

Notizie correlate

"Qual è la sua motivazione per venire alla Juve?". E dopo questa domanda, Gasp scelse la RomaSono giorni caldi per Damien Comolli, sono i giorni in cui ci sta mettendo la faccia.

Leggi anche: Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione!

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mai un tono diverso tra me e Ranieri. Gasperini (in lacrime) va via sbattendo la porta: cosa è successo; Media gol con Gasperini: solo un attaccante ha fatto meglio di Malen; Gasperini vs Ranieri: tensione alla Roma sul mercato e il futuro giallorosso; ESCLUSIVA Luigi Garzya: Gasperini è l’allenatore giusto per la Roma, ma serve tempo.

Gasperini: Non sono una brutta persona. Poi lascia la conferenza in lacrime e sbatte la portaMai visto così. Gian Piero Gasperini lascia la conferenza prima di Roma - Atalanta in lacrime. Al termine di mezz'ora molto dura, ricordando il periodo dell'Atalanta, la compattezza che c'era soprattu ... corrieredellosport.it

Gasperini accusa, Ranieri risponde. Risultato? La As Roma rischia di dover ricostruire tutto ancora una voltaLo scontro tra tecnico e senior advisor mette a rischio la stabilità del progetto Roma, nonostante l'obiettivo Champions sia alla portata ... ilfattoquotidiano.it

Gasperini Vittima (Come tutti gli Altri) Mentre l'Atalanta poteva contare su almeno due giocatori decenti per ogni ruolo, inserendo Pasalic come rincalzo il nostro tecnico mandava in campo uno spaesato ragazzo che aveva bisogno del traduttore per capire facebook

#Gasperini ha parlato. #Massara anche. Non sono allineati. Gasperini: “teatrino”, “non voglio essere messo sullo stesso piano”. Massara: “dialettica normale”, “situazione fluida”. "Questa squadra ha vinto tanto". Due mondi, una verità: la #AsRoma è allo sfas x.com