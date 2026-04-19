L'allenatore ha dichiarato che continuerà a lottare con la squadra contro la Juventus e ha evitato di commentare la situazione riguardante Ranieri. Ha inoltre accennato alla propria situazione futura, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole sono state pronunciate in un'intervista, senza ulteriori precisazioni sui piani a lungo termine. La squadra si prepara alla prossima sfida, mentre si attendono sviluppi sulle questioni sollevate dall'allenatore.

Gasperini non si arrende: «Lotteremo ancora con la Juve. Ranieri? Non rispondo. Il mio futuro.». Le parole del tecnico della Roma. Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della Roma contro l’Atalanta. Il tecnico ha analizzato il match a Dazn. SULLA PARTITA – « Abbiamo prodotto di più abbiamo cercato di vincere la partita più dell’Atalanta, abbiamo cercato di fare risultato pieno fino alla fine. Ci sono state partite in cui ci siamo trovati in vantaggio e abbiamo fatto ottime gare. A Como eravamo in 10, le altre non le abbiamo perse tranne l’Inter. In questi scontri diretti abbiamo fatto bene». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SUI CAMBIAMENTI DELLA ROSA – « Fino a metà dicembre abbiamo avuto continuità di formazione che ci ha garantito una grande tenuta difensiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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