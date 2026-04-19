Galaxus It 3m Bright Screen Privacy | Guida completa

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cosa offre Galaxus IT 3M Bright Screen Privacy Filter (14?, 16:10), Pellicola protettiva per notebook. Il Galaxus IT 3M Bright Screen Privacy Filter è un accessorio progettato specificamente per i notebook con display da 14 pollici e formato di telaio 16:10. La funzione principale di questo componente è la gestione della privacy visiva durante l’utilizzo del dispositivo in ambienti pubblici o condivisi, limitando la visibilità dei contenuti dello schermo a partire da un angolo di osservazione di 60 gradi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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