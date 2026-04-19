Fumare bava di lumaca l' innovazione di un imprenditore agricolo viterbese | Ho unito tradizione e sperimentazione

Un imprenditore agricolo della Tuscia ha avviato un progetto innovativo che combina metodi tradizionali e sperimentazioni moderne. La sua iniziativa consiste nell’utilizzo della bava di lumaca come elemento principale, suscitando attenzione per l’approccio non convenzionale. La scelta si inserisce in un contesto di grandi trasformazioni nel settore energetico e delle attività agricole, mantenendo un legame forte con le pratiche della terra.

Nella Tuscia delle grandi trasformazioni energetiche e dei parchi eolici esiste un cuore agricolo che ha deciso di scommettere sull'ingegno e sulla terra. Antonino Nosdeo è un piccolo imprenditore che ha trasformato il suo allevamento di lumache in un laboratorio di idee, dove la tradizione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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