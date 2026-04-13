Ladispoli celebra il carciofo | 73 anni di tradizione e valore agricolo

A Ladispoli si tiene la 73ª edizione della sagra del carciofo romanesco, evento che da anni celebra la tradizione agricola locale. Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale del Lazio ha partecipato alla manifestazione, visitando le bancarelle e assistendo alle attività legate alla produzione e alla vendita del prodotto. La manifestazione coinvolge numerosi espositori e visitatori, mantenendo viva una tradizione radicata nel territorio.

Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Aurigemma, si è recato a Ladispoli per partecipare alla 73ma edizione della sagra del carciofo romanesco. L’evento, che celebra un pilastro dell’agroalimentario locale, ha la presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti economici del settore per sottolineare il valore di una tradizione che si rinnova da oltre sette decenni. Ladispoli al centro della filiera agroalimentaria locale. La manifestazione giunta alla sua settantatreesima tappa non si configura soltanto come un momento di aggregazione gastronomica, ma rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ladispoli celebra il carciofo: 73 anni di tradizione e valore agricolo Ladispoli, la Sagra del Carciofo celebra gli eroi olimpici in piazzaLa settima decina della celebrazione del carciofo romanesco a Ladispoli si è conclusa domenica con una piazza gremita in Piazza Rossellini, dove la... Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizioneLadispoli, 10 aprile 2026 – Oggi prende il via a Ladispoli la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi e...