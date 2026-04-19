Nel primo trimestre del 2026, i principali istituti di credito privato negli Stati Uniti hanno registrato richieste di rimborso per circa 21 miliardi di dollari, segnando una fuga di capitale di massa. Questa ondata di prelievi ha interessato diverse grandi aziende del settore, evidenziando un fenomeno di preoccupazione tra gli investitori e gli utenti di questi servizi finanziari.

Una massiccia ondata di richieste di rimborso sta colpendo i giganti del credito privato negli Stati Uniti, con flussi in uscita che nel primo trimestre 2026 hanno raggiunto la cifra di quasi 21 miliardi di dollari. Il fenomeno scaturisce dalle crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo alla valutazione degli asset e ai criteri di sottoscrizione, in un momento in cui il settore è accusato di aver distribuito capitali con eccessiva leggerezza verso settori vulnerabili, come quello del software, oggi minacciato dall’impatto dell’intelligenza artificiale. Il meccanismo dei profitti: oltre due miliardi di dollari tra consulenti e gestori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga di massa dal credito privato: 21 miliardi di dollari in uscita

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