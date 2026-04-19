Friedkin arriva una clamorosa indiscrezione dagli USA | si apre un nuovo capitolo! Tutti i dettagli

Da oltre oceano arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari attuali: si parla di una possibile svolta riguardante Friedkin e il suo coinvolgimento nel mondo dello sport. Le indiscrezioni, ancora non confermate ufficialmente, stanno rapidamente circolando tra gli addetti ai lavori. La presenza del gruppo Friedkin nel settore sportivo sembra destinata a intensificarsi, mentre le voci si susseguono senza sosta.

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