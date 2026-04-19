Formazioni ufficiali Verona Milan | le scelte di Sammarco e Allegri per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali per il match di Serie A tra Verona e Milan sono state annunciate dai due allenatori. Sammarco ha scelto i giocatori che scenderanno in campo per la squadra di casa, mentre Allegri ha indicato gli undici titolari per il Milan. La partita si gioca in una giornata di campionato e le formazioni sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio.

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