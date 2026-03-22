Formazioni ufficiali Atalanta Verona | le scelte di Palladino e Sammarco per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Verona sono state annunciate in vista della partita valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte sono state fatte da Palladino e Sammarco, che hanno deciso gli undici titolari di entrambe le squadre. La sfida si svolge oggi, con le formazioni pronte a scendere in campo per affrontarsi nel massimo campionato italiano.

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