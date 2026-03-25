Il programma televisivo Affari Tuoi sarà sospeso dal 26 marzo 2026. La decisione riguarda il palinsesto di Rai 1, dove il programma è uno degli appuntamenti più seguiti nell’access prime time. La trasmissione non andrà più in onda e ci saranno modifiche nella programmazione serale della rete. La sospensione viene annunciata in anticipo rispetto alla data di fine trasmissione.

Il pubblico di Rai 1 si trova ancora una volta davanti a un cambio di palinsesto che riguarda Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti dell’access prime time. Il game show condotto da Stefano De Martino si ferma nella serata di giovedì 26 marzo 2026, lasciando spazio a un evento sportivo molto atteso. Una scelta precisa della rete, che incide sulla routine dei telespettatori ma rientra nella gestione dei grandi appuntamenti televisivi. Vediamo quindi cosa succede, perché il programma non va in onda e quando torna regolarmente su Rai 1. Il motivo dello stop di Affari Tuoi nella serata del 26 marzo è legato alla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma alle 20:45 a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi si ferma il 26 marzo 2026: perché De Martino non va in onda e cosa cambia su Rai 1

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