Fiaccolata per la pace in Valle Scrivia | oltre 200 persone nella piccola piazza di Savignone

Da genovatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera si è svolta una fiaccolata per la pace nella piazza di Savignone, con la partecipazione di oltre 200 persone. Sono intervenuti rappresentanti di diversi Comuni della zona, tra cui Savignone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Casella e Montoggio. Alla manifestazione hanno preso parte anche associazioni e cittadini. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Oltre 200 partecipanti sabato sera alla fiaccolata per la pace di Savignone. Presenti i Comuni di Savignone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Casella e Montoggio, associazioni e liberi cittadini.Nel corso della serata si sono esibiti i bambini e la Corale Isorelle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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