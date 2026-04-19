Fiaccolata per la pace in Valle Scrivia | oltre 200 persone nella piccola piazza di Savignone

Sabato sera si è svolta una fiaccolata per la pace nella piazza di Savignone, con la partecipazione di oltre 200 persone. Sono intervenuti rappresentanti di diversi Comuni della zona, tra cui Savignone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Casella e Montoggio. Alla manifestazione hanno preso parte anche associazioni e cittadini. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Oltre 200 partecipanti sabato sera alla fiaccolata per la pace di Savignone. Presenti i Comuni di Savignone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Casella e Montoggio, associazioni e liberi cittadini.Nel corso della serata si sono esibiti i bambini e la Corale Isorelle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa in piazza, 20 mila persone alla fiaccolata: la madre scoppia in lacrimeLa sera di martedì 14 aprle, a Massa, circa 20 mila persone sarebbero scese in strada per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne... Incidente aereo in valle Scrivia: un errore dei piloti portò allo schiantoLa tragedia il 2 aprile di un anno fa costò la vita al poliziotto eroe Riccardo Muci e all'istruttore di volo Giuseppe Gabbi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiaccolata per la pace in Valle Scrivia: oltre 200 persone nella piccola piazza di Savignone; Fiaccolata per la pace in Valle Scrivia; La Valle Scrivia scende in piazza contro la guerra: una fiaccolata per la pace; Fiaccolata per la pace in Valle Scrivia, da Savignone parte il messaggio contro la guerra: Pane e non armi -. Savignone, fiaccolata per la pace: la Valle Scrivia si mobilita contro la guerraAppuntamento sabato 18 aprile, alle ore 21, in Piazza Ghelfi. Aderiscono anche Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Montoggio, Crocefieschi e Vobbia ... telenord.it Fiaccolata per la pace in Valle ScriviaSabato 18 aprile in Piazza Italo Ghelfi a Savignone alle 21 parte una fiaccolata per la pace. In un momento internazionale così difficile, parlare di pace è un’esigenza vera _ spiega la nota degli or ... genova.repubblica.it Questa sera alle 20.30 la valle Scrivia si ritrova a #Savignone per la Fiaccolata della Pace, per auspicare un mondo migliore. @ValliAntola è con voi! x.com Valle Scrivia per la pace. In occasione della fiaccolata per la pace che si terrà domani sera, in piazza Italo Ghelfi, a Savignone, dalle 21 alle 23, invitiamo la cittadinanza ad esporre la bandiera della pace al balcone o alla finestra per esprimere il proprio di facebook