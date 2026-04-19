Fed e il dilemma delle riserve | perché il nuovo taglio non spaventa

L’economia statunitense si avvicina a un possibile nuovo taglio delle riserve da parte della Federal Reserve. Secondo le previsioni di un’economista di Pimco, questo cambiamento non dovrebbe causare turbolenze significative nei mercati finanziari. La decisione arriva in un momento in cui le politiche monetarie sono sotto osservazione da parte degli investitori e degli analisti, pronti a valutare gli effetti di eventuali variazioni sui tassi di interesse.

L’economia statunitense si prepara a un possibile nuovo assestamento del bilancio della Federal Reserve, un movimento che, secondo le proiezioni di Tiffany Wilding, economista di Pimco, non dovrebbe generare scossoni rilevanti nei mercati finanziari. La discussione si accende sulla necessità di proseguire con la riduzione degli asset dopo che il precedente ciclo di quantitative tightening si è concluso alla fine dello scorso anno, portando il bilancio da un picco di quasi 9mila miliardi di dollari — ovvero circa il 35% del PIL degli Stati Uniti — a una cifra inferiore di oltre 2mila miliardi di dollari. Il dilemma delle riserve e la pressione sulle banche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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