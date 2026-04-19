Far East contemporary sound

In occasione del Far East Film Festival, Cas'Aupa organizza un evento dedicato alla musica contemporanea dell’Estremo Oriente. La serata vuole favorire un confronto tra artisti di quella regione e il pubblico presente, con performance dal vivo e momenti di ascolto. L’iniziativa si inserisce nel programma del festival, che si svolge in questa settimana e coinvolge diverse realtà culturali. L’obiettivo è promuovere la conoscenza di sonorità provenienti dall’Asia orientale.

In occasione del Far East Film Festival, Cas'Aupa rinnova l’appuntamento dedicato al dialogo musicale con l’Estremo Oriente.Questa terza edizione segna un ulteriore passo avanti nell’esplorazione di linguaggi musicali attuali, attraverso artiste che intrecciano patrimoni culturali antichi e.🔗 Leggi su Udinetoday.it Far East Trance Journey Notizie correlate Firenze Contemporary 7Opening sabato 14 marzo ore 18-20 A cura di Cristina Madini Dal 14 al 24 marzo, Firenze si prepara ad accogliere la settima edizione di Firenze... Leggi anche: mostra "contemporary bodies: between image and imagination" Contenuti di approfondimento Si parla di: Far East Film Festival’s Focus Asia Reveals 19 Projects, Debuts $20,000 White Light Award; Iran Escalates Retaliatory Strikes as U.S. Signals Long Battle.