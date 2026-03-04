Firenze Contemporary 7

Sabato 14 marzo, dalle 18 alle 20, si apre la settima edizione di Firenze Contemporary, curata da Cristina Madini. L’evento si svolge a Firenze dal 14 al 24 marzo e rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con esposizioni e iniziative dedicate agli artisti contemporanei.

Opening sabato 14 marzo ore 18-20 A cura di Cristina Madini Dal 14 al 24 marzo, Firenze si prepara ad accogliere la settima edizione di Firenze Contemporary, un evento culturale internazionale unico e fondamentale per la valorizzazione dell’Arte Contemporanea, che quest'anno si trasforma in una vera e propria missione culturale. L’inaugurazione ufficiale sarà celebrata con un suggestivo vernissage serale sabato 14 marzo, permettendo al pubblico di scoprire l’arte emergente in una delle gallerie più belle della città. La manifestazione, organizzata e firmata da Rossocinabro, presenta un corpus di opere di grande fascino in un allestimento scenografico e visionario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

