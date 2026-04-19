Da Madrid a Roma, il mondo del tennis si arricchisce di un nuovo evento digitale chiamato Ubicontest 2026, in programma per cinque settimane. Si tratta di un concorso che coinvolge i fan attraverso una sfida strategica, con un montepremi di 2.550 euro in palio. Il gioco mette alla prova le capacità di pianificazione dei partecipanti, spostando l’attenzione dalla partita sul campo alla competizione online.

Il gioco si sposta dalle corti alla strategia digitale con il ritorno dell’Ubicontest 2026, un concorso che coinvolge i fan del tennis attraverso una sfida estesa per cinque settimane. Partendo dal 20 aprile, la competizione si concentrerà su tre appuntamenti chiave del circuito ATP: il torneo di Madrid dal 22 aprile al 3 maggio, gli Internazionali d’Italia a Roma tra il 6 e il 17 maggio, e infine Amburgo dal 17 al 23 maggio. In palio per i partecipanti c’è un montepremi complessivo di 2.550 euro, grazie alla collaborazione con il partner Yokohama. La rivoluzione del FantaTennis e la gestione strategica dei crediti. L’edizione di quest’anno introduce un elemento di rottura rispetto al passato: il FantaTennis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FantaTennis: sfida tattica e 2.550€ in palio tra Madrid e Roma

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