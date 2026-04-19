Negli ultimi tre anni, il numero di affidamenti familiari è aumentato del 39%, passando da 57 a 79. Questo incremento coinvolge anche minori stranieri non accompagnati. Le politiche sociali hanno portato a questa crescita, che riguarda sia bambini italiani sia quelli provenienti da altri paesi. L’aumento evidenzia un cambiamento nelle modalità di accoglienza adottate dalle famiglie.

POLITICHE SOCIALI. Sono passati da 57 agli attuali 79. Riguardano anche i minori stranieri non accompagnati. Numeri in calo nelle comunità. Su L’Eco di Bergamo due pagine di approfondimento Cresce in modo significativo il ricorso all’affido familiare a Bergamo. Un aumento che racconta non solo numeri, ma un cambiamento culturale e una risposta concreta della comunità a bisogni sempre più complessi. La medaglia ha infatti una doppia faccia: da un lato aumentano le fragilità familiari, dall’altra cresce però la risposta del territorio. Nel 2025 sono stati 1.186 i minori complessivamente seguiti dai Servizi sociali del Comune. Nel 2025, su 1.186 minori seguiti complessivamente dai Servizi sociali del Comune di Bergamo, sono stati attivati 79 affidi, di cui 12 affidi di minori stranieri non accompagnati (Msna).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Famiglie accoglienti, in tre anni gli affidi sono cresciuti del 39%

Notizie correlate

In febbraio gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 3%Gli investimenti pubblicitari in Italia in febbraio sono cresciuti del 3%, con una conferma dell'aumento già registrato in gennaio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Abc, nuovi alloggi per le famiglie dei bambini in cura al Burlo; Inaugurati nuovi alloggi vicino al Burlo per le famiglie dei piccoli pazienti; Democrazia e partecipazione: tre giorni per rimettere al centro i cittadini; Democrazia e partecipazione, a Torino tre giorni di incontri e laboratori.

Famiglie accoglienti, in tre anni gli affidi sono cresciuti del 39%Sono passati da 57 agli attuali 79. Riguardano anche i minori stranieri non accompagnati. Numeri in calo nelle comunità. Su L’Eco di Bergamo due pagine di approfondimento ... ecodibergamo.it

Abc, nuovi alloggi per le famiglie dei bambini in cura al BurloTre appartamenti inaugurati in via dell'Istria dall'Associazione Bambini Chirurgici, che nel 2025 ha offerto quasi 1.500 noti di ospitalità ... rainews.it

*Un sostegno del Governo Meloni per rendere più accoglienti i nostri asili nido andato in fumo.* L’“assessore ai ritardi” colpisce ancora! Anche questa volta a farne le spese sono i nostri bambini e le loro famiglie. Un bando fondamentale del Governo - facebook.com facebook