È stata completata l’evoluzione chiamata “Il Cigno di Utrecht” con la finalizzazione di 92 e Piede Debole 5. Questa evoluzione, che costa 60.000 crediti o 400 FC Points, offre un pacchetto di potenziamenti molto completo per il ruolo di attaccante. La modifica si concentra su miglioramenti nelle capacità offensive e tecniche dell’attaccante, rendendolo uno dei più completi nel suo ruolo nel gioco.

Questa Evoluzione ha un costo di 60.000 crediti (o 400 FC Points) e rappresenta uno dei pacchetti di potenziamento più completi per il reparto avanzato. Il focus è totale: non solo statistiche, ma un upgrade massiccio agli stili di gioco e alla versatilità fisica. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 60.000 crediti 400 FP.. Vincoli: * OVR max: 89. Posizione: ATT.. Velocità max: 91.. Stili di gioco: Max 10 Stili di gioco+: Max 2.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: L’estetica del Gol. I boost sono imponenti e mirano a rendere il giocatore impeccabile in ogni fondamentale offensivo: Upgrade Balistico Totale: Ricevere +25 in Posizionamento Attacco (95), Finalizzazione (92) e Freddezza (92) significa avere un cecchino infallibile.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo “Il Cigno di Utrecht”: Finalizzazione 92 e Piede Debole 5! Crea l’attaccante perfetto (the swan of utrecht)

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