Evo Tre da Ricordare | Finalizzazione 92 e Tiro Teso Rasoterra+! Crea l’eroe delle finali Three to remember
Questa Evoluzione non punta sulla velocità pura, ma sulla capacità di trasformare ogni pallone toccato in area in un gol. Con la possibilità di ripeterla per 3 volte, puoi letteralmente ricostruire il tuo tridente offensivo o potenziare i tuoi trequartisti preferiti. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 3 volte.. Vincoli: * OVR max: 87. Stili di gioco: Max 10.. Stili di gioco+: Max 2.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (per boost ancora più evidenti).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Il Killer Instinct. L’upgrade trasforma drasticamente le capacità balistiche e la gestione della palla sotto pressione: Sentenza in Area: Con un massiccio +6 in Finalizzazione (92) e Posizionamento Attacco (92), il tuo giocatore si farà trovare sempre nel posto giusto al momento giusto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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