Questa Evoluzione non punta sulla velocità pura, ma sulla capacità di trasformare ogni pallone toccato in area in un gol. Con la possibilità di ripeterla per 3 volte, puoi letteralmente ricostruire il tuo tridente offensivo o potenziare i tuoi trequartisti preferiti. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 3 volte.. Vincoli: * OVR max: 87. Stili di gioco: Max 10.. Stili di gioco+: Max 2.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (per boost ancora più evidenti).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Il Killer Instinct. L’upgrade trasforma drasticamente le capacità balistiche e la gestione della palla sotto pressione: Sentenza in Area: Con un massiccio +6 in Finalizzazione (92) e Posizionamento Attacco (92), il tuo giocatore si farà trovare sempre nel posto giusto al momento giusto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo “Tre da Ricordare”: Finalizzazione 92 e Tiro Teso Rasoterra+! Crea l’eroe delle finali (Three to remember)

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