Essere italiano è la mia libertà

Un uomo, che ha lasciato la Cina all’età di 11 anni, ha raggiunto l’Italia insieme alla madre senza documenti. La sua storia si svolge tra due continenti, attraversando un viaggio di migrazione che ha determinato il suo presente nel nostro paese. La sua esperienza personale rappresenta una testimonianza di un passaggio di frontiera avvenuto da clandestino. Attualmente, vive e racconta la sua realtà nel contesto italiano.

Ha lasciato la Cina quando aveva 11 anni per raggiungere l’Italia insieme alla madre, da clandestino. Era il 1990. Oggi Shi Yang Shi, attore, mediatore culturale e scrittore (ma ha fatto di tutto, dal lavapiatti al venditore ambulante alla “Iena“ in tv) residente a Bruzzano, ha 47 anni e non nasconde la gioia di avere il passaporto italiano, "dal 2006. Mi garantisce la libertà di parola ". Perché ci sono ancora diffidenza verso gli immigrati e le seconde generazioni? "Credo che l’Italia non sia ancora del tutto preparata a guardarsi dentro. E questo anche perché ha delle divisioni storiche tra gli stessi italiani mai superate. Qualcuno ci vede come “i nuovi terroni“".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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