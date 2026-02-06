Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio. In un’intervista, spiega che il ruolo di prete gli stava troppo stretto e che gli impediva di essere sé stesso. Racconta di aver sentito il bisogno di ritrovare la sua umanità, lontano dalle imposizioni e dai doveri della Chiesa. Ravagnani rivela anche che molti sacerdoti nascondono problemi come disagi psichici, fragilità e vizi, e che spesso le contraddizioni dentro di loro sono difficili da gestire. La sua scelta ha fatto molto

Anzi, era un prete. Perché solo pochi giorni fa ha annunciato, proprio con un reel su Instagram - suscitando in uguale misura sorpresa, incredulità, scalpore e polemiche - la sua decisione di abbandonare il ministero sacerdotale. Una scelta, sofferta e maturata nel corso degli ultimi anni del suo sacerdozio, che arriva come capitolo finale ideale di un libro - La scelta, SEM Editore - in uscita il 10 febbraio, e di cui più sotto trovate anche in esclusiva la prima pagina. Una scelta che a molti è sembrata deflagrante come un fulmine a ciel sereno. Ma che tale non è. Anzi.

© Vanityfair.it - Alberto Ravagnani: «Il ruolo di prete mi stava stretto, metteva a repentaglio la mia libertà: avevo bisogno di ritrovare tutta la mia umanità. Dentro molti sacerdoti, oggi, si nascondono disagi psichici, fragilità, vizi, contraddizioni»

