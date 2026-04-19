Emergenza a Caserta | solo 2 medici per 32 mezzi di soccorso

A Caserta, la gestione delle emergenze sanitarie si è trovata in difficoltà questa domenica 19 aprile 2026, con solo due medici disponibili per coordinare 32 mezzi di soccorso. L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha riferito che questa situazione crea rischi per la sicurezza dei pazienti e rende difficile garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze. La carenza di personale sanitario si rende evidente in questa emergenza nel territorio.

La gestione delle emergenze sanitarie nel casertano ha raggiunto un punto di rottura questa domenica 19 aprile 2026, dopo che l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha segnalato una carenza di personale tale da mettere a rischio la sicurezza dei pazienti. La denuncia evidenzia come, in una specifica fascia oraria della mattinata, il servizio territoriale si sia trovato con soli due medici a disposizione per coordinare una flotta composta da 24 ambulanze e 8 automediche. Il rapporto numerico tra medici e mezzi di soccorso. I dati forniti dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate delineano un quadro di squilibrio strutturale tra le risorse tecnologiche e la presenza medica sul territorio di Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Caserta: solo 2 medici per 32 mezzi di soccorso Notizie correlate Emergenza 118, il grido d’allarme tra fredda burocrazia e mezzi di soccorso in panneLECCE – La segreteria territoriale della Fp Cisl di Lecce ha espresso una ferma condanna nei confronti delle recenti disposizioni operative emanate... Montevergine, aperta strada di collegamento con il Santuario per passaggio mezzi di soccorso-emergenza neveÈ stata riaperta questa mattina la strada di collegamento con il Santuario di Montevergine (che parte dal comune di Summonte), necessaria a garantire... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sport all'anno zero tra impianti chiusi e cantieri fermi, il caso finisce in Regione; Venafro / Pozzillil. Emergenza-urgenza, concorso per 18 medici, ma rispondono solo in due.; Scontro auto-moto sulla Variante, morto un militare; Caserta / Provincia. Povertà energetica: oltre 430mila cittadini coinvolti. Necessario un intervento urgenteper garantire equità energetica. Caserta, lite in famiglia: donna denunciataIntervento dei Carabinieri nella notte a Caserta, dove una segnalazione al Numero Unico Europeo di Emergenza 112 per una violenta lite domestica ha portato ... napolivillage.com Scuola a Caserta, emergenza topi alla media Ruggiero: «Ora interventi subito»Emergenza topi alla media Ruggiero di via Trento. Di nuovo. L'ultima derattizzazione risale infatti a febbraio scorso ma già due mesi più tardi l'allora preside in carica aveva segnalato che il ... ilmattino.it Emergenza abitativa ad Alghero, Bamonti fa appello ai proprietari di case: «Affitti stabili e accessibili» x.com TvSei. . Emergenza acqua finita. Aca critica ruolo del web Chiusa l’emergenza sulla rete idrica, la presidente di Aca Brandelli critica il ruolo del web, accusato di aver confuso l’opinione pubblica e rallentato la gestione della crisi. Poi ribadisce la sua posizione: - facebook.com facebook