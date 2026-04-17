Emergenza 118 il grido d’allarme tra fredda burocrazia e mezzi di soccorso in panne

La segreteria territoriale della Fp Cisl di Lecce ha criticato le ultime disposizioni operative del Set 118 dell’Asl di Lecce. La denuncia riguarda la gestione dell’emergenza, con particolare attenzione alle difficoltà legate alla burocrazia e ai mezzi di soccorso che risultano spesso in panne. La questione riguarda le condizioni di lavoro e il funzionamento dei servizi di emergenza sanitaria nella provincia.

LECCE – La segreteria territoriale della Fp Cisl di Lecce ha espresso una ferma condanna nei confronti delle recenti disposizioni operative emanate dalla direzione del Set 118 dell’Asl di Lecce.Attraverso le parole del segretario della sanità di Fp Cisl, Antonio Piccinno, e del dirigente.🔗 Leggi su Lecceprima.it suono ALLARME sveglia! - effetto sonoro #alert Notizie correlate Montevergine, aperta strada di collegamento con il Santuario per passaggio mezzi di soccorso-emergenza neveÈ stata riaperta questa mattina la strada di collegamento con il Santuario di Montevergine (che parte dal comune di Summonte), necessaria a garantire... “Ogni notte persone che dormono all’aperto”, emergenza invisibile nel cuore della città: il grido d'allarme dei residentiNel centro di Messina, tra palazzi abitati da famiglie e il ritmo quotidiano della città, si consuma ogni notte una realtà silenziosa che interroga... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Emergenza 118 Lecce: il grido d’allarme della Fp Cisl tra demansionamento, burocrazia e mezzi in tilt; Sanità | La Calabria mi ha devastata: il grido di una dottoressa del 118. Emergenza 118, il grido d’allarme tra fredda burocrazia e mezzi di soccorso in panneIl sindacato della Cisl Fp di Lecce denuncia lo svilimento delle professionalità infermieristiche, prassi di pulizia improprie e una gestione fallimentare della manutenzione delle autoambulanze ... lecceprima.it Emergenza 118 Lecce: il grido d’allarme della Fp Cisl tra demansionamento, burocrazia e mezzi in tiltIl quadro delineato è quello di un sistema al collasso, dove la professionalità degli operatori sanitari sarebbe calpestata ... leccenews24.it Piove oggi. E domani Emergenza Italia Nonostante lo slogan “Save water, no war” domini i social, la situazione meteo racconta altro... facebook Acqua, luce, telefonia... in emergenza garantire la continuità e il ripristino dei servizi essenziali significa soprattutto limitare i disagi. Nel Sistema di protezione civile questo è compito degli enti e gestori di servizi. #ditutticontutti x.com