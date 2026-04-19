Elisa Isoardi a Domenica In lacrime per una famiglia spaccata in due | Ora voglio parlarne

Durante l’intervista a Domenica In, Elisa Isoardi si è aperta parlando di una famiglia divisa. La conduttrice ha manifestato emozioni e ha annunciato la volontà di affrontare l’argomento in modo diretto. L’intervista è iniziata con un gesto inaspettato: Mara Venier ha ricevuto una torta, creando un’atmosfera che ha poi lasciato spazio a confronti più personali.

L’intervista di Elisa Isoardi a Domenica In ha avuto inizio in maniera decisamente particolare. Mara Venier è stata sorpresa dall’ingresso di una torta. Si tratta di una sacher decorata in maniera particolare, con un impiattamento con i colori del Milan. Un regalo figlio del profondo legame tra le due conduttrici. La torta è stata anche decorata con una frase che Nicola, il marito della Venier, ripete sempre: “In alto i cuori”. Un modo per segnare l’avvio di una nuova fase della loro vita. La padrona di casa quasi si commuove, apprezzando enormemente il gesto e sottolineando che, dopo tanto dolore, lei e suo marito stanno davvero ripartendo. Elisa Isoardi è single.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisa Isoardi a Domenica In, lacrime per una famiglia spaccata in due: “Ora voglio parlarne” Notizie correlate Domenica In, anticipazioni del 19 aprile: ospiti della Venier Elisa Isoardi, Marco Masini e DolceneraCome ogni domenica torna anche oggi puntuale l’appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier condurrà... È stato Ernesto Iaccarino a lasciare Elisa Isoardi? Cos’è accaduto tra i due prima del post su InstagramDopo essere stato criticato per avere annunciato sui social la separazione da Elisa Isoardi, lo chef Ernesto Iaccarino chiarisce il contesto in cui è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti; Rai 1, Caterina Balivo senza erede: Elisa Isoardi beffata. Salta il nuovo programma estivo (e Mediaset festeggia); I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile. Elisa Isoardi in lacrime a Domenica In: Sto ricostruendo il rapporto con papà | Non lo colpevolizzo…Elisa Isoardi, toccante confessione sul rapporto con il papà: Mi è mancato tanto…: il racconto a Domenica In. ilsussidiario.net Elisa Isoardi e la verità sul padre: Cresciuta senza di lui, ma un adulto può fare errori e non lo giudicoElisa Isoardi racconta a Domenica In per la prima volta i motivi dell'assenza di suo padre nella sua vita: In passato ho cercato anche dei compagni ... fanpage.it A "Domenica In" tra gli ospiti Marco Masini, Elisa Isoardi e Dolcenera x.com A “Domenica In” tra gli ospiti Marco Masini, Elisa Isoardi e Dolcenera Nuovo appuntamento, domenica 19 aprile alle 14.00 su Rai 1, con "Domenica In", il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in facebook