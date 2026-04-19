Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 come funzionano e chi può inserirsi QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 20 aprile alle 14 | 30

Lunedì 20 aprile alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dedicato agli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026. Il decreto attuativo per la creazione di questi elenchi sta per essere pubblicato e, probabilmente, nei giorni successivi sarà possibile presentare la domanda di inserimento. La procedura riguarda chi desidera inserirsi nelle liste e come funzionano le caratteristiche di accesso.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: requisiti e info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 13 aprile alle 14:30Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026: contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025; Elenchi regionali: Finalità, requisiti e cronologia per le immissioni in ruolo; Elenchi regionali per il ruolo: pubblicazione del decreto attuativo già in questi giorni? La posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio ottenuto nelle prove concorsuali. Ed il servizio maturato?; Elenchi regionali: saranno suddivisi in due sezioni, sì all'inserimento degli idonei concorso straordinario 2020 [Le novità]. Elenchi regionali per il ruolo 2026: la provincia si sceglie in estate, se si viene convocatiNel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali si parte! Validità annuale in una sola Regione e c’è la priorità su quella dove sono state svolte le prove concorsualiLa novità assoluta per le immissioni in ruolo straordinarie 2026/2027 è sicuramente quella stabilita con l’apertura degli elenchi regionali dei docenti che dal 2020 ed entro il 10 dicembre 2025, abbia ... tecnicadellascuola.it Assunzioni docenti, focus sugli elenchi regionali: requisiti, tempi e strategie – VIDEO - facebook.com facebook