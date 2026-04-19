Nel remake del film Fuori in 60 secondi, la protagonista principale è un'auto chiamata Eleanor. Questa vettura ha un ruolo centrale nella trama del film e rappresenta l'oggetto di attenzione tra le scene di azione e inseguimenti. La pellicola, uscita nel 2000, ha avuto un budget di circa 100 milioni di dollari e ha incassato circa 237 milioni di dollari al botteghino. Oltre agli attori principali, Eleanor si distingue come simbolo chiave della narrazione.

Non solo Nicolas Cage o Angelina Jolie (attori della versione del 2000 del film, costata circa 100 milioni di dollari e che ha portato al botteghino circa 237 milioni): grande protagonista del remake di Fuori in 60 secondi (titolo originale Gone in 60 Seconds ) è una macchina, Eleanor. Eleanor di Fuori in 60 secondi è una Ford Mustang Shelby GT500 del 1967; nel film del 2000 è la celebre “hero car” guidata da Nicolas Cage, mentre nel film originale del 1974 era una Mustang diversa nella rappresentazione cinematografica. Il prezzo varia moltissimo: una replica ufficiale moderna è stata proposta tra circa 189.000 e 284.350 dollari, mentre un’auto del film o una replica molto rara può arrivare a oltre 1 milione di dollari all’asta.🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Eleanor in Fuori in 60 secondi: la storia dell’auto più iconica del film

The True History of the 1967 Ford Mustang Shelby Eleanor | The Untold Story Behind an American Icon

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