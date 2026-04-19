Le tensioni tra alcuni paesi e l’Iran stanno influenzando i prezzi dei beni di consumo. Nei supermercati si registrano aumenti sui prodotti alimentari, mentre anche i beni di lusso mostrano una crescita dei costi. Questo andamento riguarda sia i generi di prima necessità sia gli acquisti più esclusivi, con ripercussioni sui bilanci delle famiglie e sul mercato delle merci di fascia alta.

Le tensioni geopolitiche con l’Iran stanno provocando un effetto domino sui prezzi al consumo, colpendo sia la spesa alimentare che i beni non essenziali. Secondo quanto rilevato dallo studio Assoutenti, il rincaro dei carburanti sta innescando una reazione a catena che si riflette direttamente sulle scaffalature dei negozi e sui costi dei trasporti. Dalla tavola ai viaggi: l’impatto dei costi logistici. L’aumento del prezzo del petrolio non si ferma alle pompe di benzina, ma si trasmette rapidamente lungo tutta la filiera distributiva. Questo fenomeno sta rendendo più onerosi i biglietti aerei e l’acquisto di gioielli, settori che risentono della volatilità globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto Iran: rincari dal carrello alla spesa di lusso

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