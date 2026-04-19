Educazione alimentare l’ASL Benevento parte dalle scuole dell’infanzia

L’ASL di Benevento avvia un nuovo progetto di educazione alimentare rivolto alle scuole dell’infanzia. Nei prossimi mesi, i bambini saranno coinvolti in attività che prevedono l’assaggio e la conoscenza di prodotti agroalimentari tradizionali italiani. L’obiettivo è far conoscere loro i sapori e le caratteristiche dei prodotti locali, legati alla tradizione culinaria del territorio. Le iniziative si svolgeranno all’interno delle scuole per promuovere una cultura alimentare sana e consapevole fin dalla prima età.

Educare i bambini sin dalla tenera età con un progetto che ha preso il via sperimentalmente presso la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di San Martino Sannita. I bambini in mensa mangiano Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.), legati alla tradizione territoriale e alla cultura contadina, che vanno a sostituire altre pietanze. Nella prima giornata del nuovo progetto alimentare i piccoli alunni hanno mangiato la ricotta in fuscella, prodotto simbolo della tradizione casearia locale. Comunicato Stampa Il commissario provinciale lega il confronto locale agli equilibri politici su Benevento e. Determinante l’intervento di una poliziotta e di un finanziere fuori servizio: recuperata refurtiva A Telese.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Educazione alimentare, l’ASL Benevento parte dalle scuole dell’infanzia Notizie correlate Educazione alimentare a scuola: il 91% degli italiani chiede l’introduzione dall’infanzia per contrastare i cibi ultra processatiIl 91% degli italiani ritiene necessario introdurre educazione alimentare nelle scuole fin dalle elementari. Regione, stanziati 100mila euro per l'educazione alimentare nelle scuole sicilianeIl governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La ASL Roma 1 sbarca al Romics con Cinque Colori; I Controlli nella Filiera Agroalimentare: l’Asl promuove un focus sulle prospettive future e la Riforma Cartabia; La sanità spezzina apre le porte: screening e consulenze gratis nel weekend; La salute entra nel fumetto: ASL Roma 1 sbarca a Romics con il progetto Cinque Colori. Asl AT. ‘Frutta + Verdura’, la collana di e-book per bambini alla scoperta del corretto stile di vita alimentareLa Collana didattica multimediale, mirata all’educazione alimentare dei bambini tra i 6 e i 10 anni, si compone di tre e-book gratuiti intitolati ‘5 Colori’, ‘Stagioni’ e ‘5 Volte’, i quali, ... quotidianosanita.it Osservatorio dieta mediterranea, Educazione alimentare a scuolaInserire l'Educazione alimentare all'interno dei percorsi scolastici, dalle scuole elementari alle secondarie di secondo grado, come vera e propria materia curriculare studiata tutto l'anno, ... ansa.it Nell’ambito del Progetto educativo “Benessere in campo: educazione alimentare e sport”, proposto dal brand Forte e Team Altamura agli studenti delle classi II H, II D, II C del Plesso “Padre Pio”, con l’obiettivo di promuovere nei giovani una maggiore consape facebook