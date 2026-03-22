Calciomercato Inter la rivelazione di Romano | Piace tanto c’era stato un incontro

Fabrizio Romano ha riferito che un centrocampista è molto apprezzato dall'Inter e che nelle scorse settimane si è svolto un incontro tra le parti. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i colloqui sono stati confermati. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla possibile operazione di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Fabrizio Romano fa il punto della situazione su un centrocampista che piace tanto ai nerazzurri. Andrey Santos, centrocampista del Chelsea, è un nome che sta guadagnando terreno tra gli interessamenti degli uomini di mercato dell’ Inter. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che ha parlato dell’interesse dei nerazzurri per il giovane talento brasiliano. Secondo le informazioni, l’Inter ha già avviato i primi contatti con gli agenti vicini al procuratore Giuliano Bertolucci e a Kia Joorabchian, con discussioni che risalgono al 2025. Nonostante l’interesse, il trasferimento del giocatore non sembrava fattibile in quel momento, poiché il Chelsea non era disposto a cederlo, avendo rifiutato un’offerta di 50 milioni di euro arrivata dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la rivelazione di Romano: «Piace tanto, c’era stato un incontro» Articoli correlati Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio RomanoCalciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Calciomercato Premier League, il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di RomanoCalciomercato Premier League, il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di Romano Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il... Calciomercato INTER, Marotta vuota il sacco: Sondaggio per Diaby, ma non lo cedono | DAZN Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter Temi più discussi: In Inghilterra – Inter, occhi su una stella del City: possibile derby col Milan per il difensore; Mercato Inter, la rivelazione di Moretto: A gennaio è stato bloccato questo nome; Moretto svela: Marcus Thuram alla Juve? Ecco cosa mi risulta sulla pista di mercato; Ciao Milan, vado all’Inter! Bomba di calciomercato in diretta Sky. Calciomercato Milan, derby con l’Inter non solo in campo: tutti gli obiettivi in vista dell’estateCalciomercato Milan, il derby con l’Inter si estenderà anche all’estate: tutti gli obiettivi in comune tra i due club. I nomi Luci a San Siro questa sera alle 20:45 per il match dell’anno. Il Derby de ... milannews24.com Mercato Inter, la rivelazione di Moretto: A gennaio è stato bloccato questo nomeUna rivelazione di Matteo Moretto sul calciomercato dell'Inter: riguarda lo scorso gennaio, è stato bloccato questo nome ... msn.com #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con facebook