Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo un brano inedito da Cronaca politica (1934-1942). Scritti del francese d'Europa nel secolo incendiario di Pierre Drieu La Rochelle. Il libro è edito da Passaggio al Bosco (pagg. 452, euro 25), con traduzione di Camilla Scarpa e una Introduzione di Andrea Lombardi (di cui pubblichiamo una parte nella pagina accanto). Pierre Eugène Drieu La Rochelle (Parigi, 1893 1945) è famoso per romanzi, racconti, saggi e poesie. Qui ricordiamo il magistrale «Gilles». C'è un fatto che, per me, è fuori questione, ed è che senza la manifestazione del 6 febbraio tutto, in Francia, sarebbe rimasto stagnante com'era dal 1918.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco la distruzione della destra e della sinistra: erano loro a rendere il Paese impotente

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