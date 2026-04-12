Un commentatore ha osservato che tra le varie conseguenze della recente aggressione israeliana e statunitense all’Iran ce n’è una che sta passando in sordina tra le analisi pubblicate. La questione riguarda un aspetto che rischia di essere sottovalutato nella discussione generale, anche se riguarda direttamente la posizione di alcune forze politiche e il loro atteggiamento rispetto ai fatti in corso.

Fra le molte conseguenze che l’ aggressione israelo-statunitense all’ Iran sta provocando, ce n’è una – forse l’unica – che i commentatori stanno trascurando. Un dato che non ha alcun peso sul piano militare, ma ne assume molto su quello politico, ed ancor più sul terreno metapolitico dello scontro tra idee e visioni del mondo che, al di là delle apparenze, è l’ambito principale in cui si giocherà il futuro delle diverse civiltà che oggi popolano il pianeta. Parliamo della vigorosa ed evidente ripresa della spaccatura che separa, più ancora che due impostazioni ideologiche, due mentalità (e quasi ci verrebbe da dire due universi antropologici): la destra e la sinistra.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Marco Tarchi: la guerra in Iran e il conformismo della destra e della sinistra

Come decifrare la politica contemporanea: iscriviti al corso su populismo e crisi della democrazia di Marco TarchiÈ online il nuovo corso on-demand di InsideOver:“Populismo, sovranismo e crisi della democrazia: capire i fenomeni della politica contemporanea”...

Il problema della destra italiana è che non è di destra. La sinistra sìIl governo celebra l'umanesimo e pensa di reintrodurre la dicitura “ginnasio” per il biennio del liceo classico.