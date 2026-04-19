È scontro sul divieto di giocare a palla il Pd | Scelta sbagliata nel merito e nella forma

Dopo l’approvazione definitiva del nuovo regolamento di polizia urbana, che ha abrogato le norme del 1935, sono scoppiate le polemiche. Il Partito Democratico ha criticato la decisione, definendola sbagliata sia nel contenuto che nelle modalità di approvazione. La questione riguarda in particolare il divieto di giocare a palla in alcuni spazi pubblici, una norma che ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti politici.

Dopo il via libera definitivo al nuovo regolamento di polizia urbana, che ha mandato in soffitta le norme del 1935, non si placano le polemiche. Al centro della contesa c’è l’emendamento, presentato dalla consigliera del Gruppo misto Letizia Chiatti e approvato a maggioranza, che introduce il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Il Pd e l'ok alla variante di Ciapanella: "Una scelta politica sbagliata"L'opposizione attacca: "Con più trasparenza, con più coraggio, si sarebbe potuto inserire questa variante in una revisione più ampia della zona... Vacherot irrompe nella Top 25: “Mi sento molto a mio agio nel colpire la palla e sono in ottima forma”La vittoria del Masters 1000 di Shanghai lo aveva fatto conoscere al grande pubblico, ma Valentin Vacherot vuole dimostrare di essere un giocatore di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Csm, scontro sul caso Apostolico: via libera alla valutazione tra le polemiche; Grande Fratello VIP: Scontro acceso tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini Video; Amat, il dg Caminiti verso l’addio tra ferie e pensioni. È scontro sui nuovi dirigenti e sul piano industriale; Che cosa ci dice lo scontro tra Anthropic e Pentagono sull’etica dell’intelligenza artificiale. Milano, si riaccende lo scontro politico sul Remigration Summit in Duomo. Sala: Contrario, ma non ci sono gli estremi per vietarloRemigration Summit il 18 aprile in piazza Duomo, Elena Buscemi deposita un ordine del giorno con cui si chiede al Comune di dichiarare l'evento incompatibile con l'identità civile e democratica dell ... affaritaliani.it Alghero, è scontro sul contributo per gli affittiFratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sulla mancata applicazione dell’incremento fino al 25% dei limiti Isee nei bandi comunali relativi al contributo ... unionesarda.it Conte a @Corriere “Non abbiamo usato il Mes” Quella scelta ci è costata circa 3 mld in più di spesa per interessi visto che il debito italiano costa maggiormente x.com Gasperini torna sulla querelle con Ranieri "Una scelta tra me e lui Sono stato tirato dentro a questa cosa. Non rispondo perché non mi sembra una cosa piacevole per tanta gente. Voglio chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esp - facebook.com facebook