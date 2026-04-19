Nel mondo del motociclismo, si confrontano da tempo due motorizzazioni principali: il due tempi, noto per la sua leggerezza e reattività, e il quattro tempi, riconosciuto per il funzionamento più pulito e progressivo. La rivalità tra queste due tecnologie ha radici profonde e si è sviluppata nel corso degli anni, diventando un tema ricorrente tra appassionati e professionisti del settore.

Parlando di motori per moto, due tempi e quattro tempi sono espressioni sentite mille volte, spesso date per scontate ma non sempre comprese fino in fondo. La differenza più nota e che il primo è alimentato con una miscela di benzina e olio, mentre il secondo richiede il pieno di benzina. In realtà indicano due tecniche molto diverse di far funzionare un motore, indipendentemente dal numero di cilindri. Per decenni hanno convissuto su moto e scooter, spesso rivolgendosi a pubblici differenti: il due tempi era la scelta della leggerezza, della brillantezza e della semplicità, il quattro tempi quella della regolarità, dell’efficienza e della durata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due tempi o quattro tempi, le differenze di una rivalità storica

Motore 2 tempi o 4 tempi 2 tempi: potenza e semplicità 4 tempi: efficienza e affidabilità

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