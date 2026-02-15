Piacenza capitale delle due ruote | Marco Melandri incanta i 12.000 di Due tempi bei tempi
Marco Melandri ha attirato l’attenzione di 12.000 appassionati a Piacenza, dove si è svolta la seconda giornata di “Due tempi bei tempi”, la fiera dedicata alle moto d’epoca. L’ex campione mondiale della classe 250 ha fatto un giro speciale con alcune moto storiche, suscitando entusiasmo tra il pubblico. La manifestazione, che si tiene presso Piacenza Expo, celebra le moto sportive e da corsa degli ultimi decenni.
È stato l’ex campione mondiale della classe 250, Marco Melandri, il principale protagonista della seconda e conclusiva giornata dell’edizione 2026 di “Due tempi bei tempi & Youngtimer”, evento espositivo di Piacenza Expo dedicato alle moto sportive e da competizione degli anni ’80, ’90 e 2000. Dal grande palco allestito nel padiglione 1, intervistato da Max Temporali, Melandri ha ripercorso la sua lunga e vittoriosa carriera nel Motomondiale e nel Mondiale Superbike, raccontando aneddoti e dispensando anche qualche consiglio ai tantissimi presenti. Palco su cui, subito dopo, è salito il cabarettista di Zelig, Paolo Migone, che ha regalato al pubblico una comicità legata proprio al mondo del motociclismo, sua passione da sempre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
