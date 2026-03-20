Caro benzina il taglio delle accise ora si vede Controlli a tappeto della Finanza

Dopo l’annuncio del taglio temporaneo delle accise, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui distributori di carburante. Sono in corso verifiche a tappeto per monitorare il rispetto delle nuove misure, mentre proseguono anche i sequestri di carburanti di contrabbando. Le autorità stanno agendo per assicurare che le norme siano applicate correttamente e prevenire il mercato illecito.

Dopo il varo del taglio temporaneo delle accise, deciso dal Governo, controlli sui distributori. Mentre continuano i sequestri di carburanti di contrabbando. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caro benzina, il taglio delle accise ora si vede. Controlli a tappeto della Finanza Articoli correlati Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede Guerra e caro benzina, il governo di Giorgia Meloni schiera la guardia di finanza: controlli a tappeto su tutta la filieraTensioni sui prezzi dell’energia: la guardia di finanza vigilerà lungo tutta la filiera dei carburanti. Caro benzina, il taglio delle accise ora si vede. Controlli a tappeto della Finanza Aggiornamenti e notizie su Caro benzina Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, anche in Veneto prezzo giù di 25 centesimi. Varato il taglio delle accise; Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Caro carburanti: il decreto del Governo taglia le accise su benzina e gasolio. Caro carburante, solo il 60% distributori ha ridotto i prezzi dopo il taglio delle accise. Controlli contro i furbettiSolo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi di benzina e diesel dopo il taglio delle accise. Il Ministero segnala ritardi e casi di aumenti, con controlli affidati alla Guardia di Finanza ... motorbox.com Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succedeI prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Il taglio delle accise entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l’una di oggi 19 marzo 2026) non sembra ancora ... adnkronos.com COMUNICATO STAMPA: Caro Benzina, Esposto a Tutte le Procure della Repubblica d'Italia del Partito Animalista Italiano con l'avv. Cristiano Ceriello: è Colossale Truffa Il Partito Animalista Italiano, con il suo presidente Avv. Cristiano Ceriello, ha formalizzat - facebook.com facebook Caro energia, arriva lo sconto elettorale su diesel e benzina x.com