Caro benzina il taglio delle accise ora si vede Controlli a tappeto della Finanza

Da tv2000.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annuncio del taglio temporaneo delle accise, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui distributori di carburante. Sono in corso verifiche a tappeto per monitorare il rispetto delle nuove misure, mentre proseguono anche i sequestri di carburanti di contrabbando. Le autorità stanno agendo per assicurare che le norme siano applicate correttamente e prevenire il mercato illecito.

Dopo il varo del taglio temporaneo delle accise, deciso dal Governo, controlli sui distributori. Mentre continuano i sequestri di carburanti di contrabbando. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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