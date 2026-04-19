Dove è stata avvistata la caravella portoghese in Italia | dalle isole Eolie a Vibo Valentia

Di recente, una caravella portoghese è stata avvistata in diverse località italiane, partendo dalle isole Eolie e arrivando fino a Vibo Valentia. Questi organismi marini, simili alle meduse, sono noti per il loro morso doloroso e urticante. Gli avvistamenti sono stati segnalati da bagnanti e operatori turistici, che hanno osservato la presenza di questi animali nel mare vicino alle coste italiane.

Le caravelle portoghesi sono degli organismi marini simili alle meduse, il cui morso è particolarmente doloroso e urticante. Quali sono i mari e le coste italiane in cui sono state avvistate?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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