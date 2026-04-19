Dopo dieci giorni nello spazio, l'equipaggio della missione Artemis II è tornato sulla Terra, atterrando al largo della costa di San Diego. Tra i membri dell'equipaggio c'era anche una delle astronaute impegnate nella spedizione, che ha documentato cosa accade al corpo umano durante un viaggio così prolungato nello spazio. L'ammaraggio è avvenuto venerdì scorso, segnando un momento storico per le missioni lunari.

Christina Koch e gli altri tre membri dell’equipaggio della missione Artemis II sono tornati sulla Terra venerdì scorso (sembra una vita), ammarando al largo della costa di San Diego dopo uno storico volo lunare di 10 giorni. Ora l’astronauta della NASA sta affrontando le sfide del riadattamento alla vita terrestre, condividendo con il pubblico le difficoltà fisiche che sta sperimentando. Venerdì Koch ha pubblicato un video sui social media che la ritrae durante una seduta di fisioterapia. Nel filmato l’astronauta spiega che i suoi organi vestibolari non funzionano correttamente a causa dei 10 giorni trascorsi in condizioni di microgravità. “Credo che dovrò aspettare un po’ prima di tornare a fare surf”, ha scritto Koch nel post su Instagram.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo 10 giorni nello spazio, la Terra è il problema: cosa succede al corpo di Christina Koch (VIDEO)

¿El MAYOR triunfo de la Humanidad La asombrosa verdad de Artemis II

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