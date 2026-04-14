Dopo dieci giorni nello spazio durante la missione Artemis 2, il corpo degli astronauti ha subito alcuni cambiamenti evidenti. I quattro membri dell’equipaggio hanno raggiunto un nuovo record di distanza dalla Terra, grazie al viaggio sul lato nascosto della Luna. La missione ha attirato l’attenzione per i risultati raggiunti e per le sfide inerenti all’adattamento fisico degli astronauti in un ambiente così estremo.

Si è parlato molto, e a ragione, del viaggio di Artemis 2 sul lato nascosto della Luna. Gli astronauti Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen e Reid Wiseman hanno stabilito un nuovo record per la massima distanza mai raggiunta dall’uomo dalla Terra. Riaccendendo così l’interesse del grande pubblico per i viaggi spaziali. Il flyby lunare di nove giorni, lanciato dalla NASA il 1° aprile 2026, ha visto il primo volo con equipaggio avventurarsi oltre l’orbita terrestre bassa dalla missione Apollo 17 del 1972. La missione stessa è servita come una sorta di test. Aprendo la strada alle successive missioni Artemis che mirano a portare l’uomo sulla superficie della Luna nei prossimi anni.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Artemis 2: Come cambia il corpo dopo 10 giorni nello spazio

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Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook

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