MORBEGNO Una medicina "che è tecnica e competenza scientifica, ma anche dimensione umana della cura, ascolto e responsabilità". È quella al centro di " Donne che curano le donne. Ginecologia oggi: la salute delle donne tra passato e futuro ", l’incontro promosso dall’Associazione Argonaute e sostenuto da Città di Morbegno e Lions Club Morbegno che si terrà mercoledì 22 dalle 17 all’Auditorium Sant’Antonio. Protagonista dell’appuntamento la dottoressa Sandra Morano, ginecologa e ostetrica, già ricercatrice presso l’Università degli Studi di Genova, da anni impegnata sul fronte della salute femminile, della promozione della nascita fisiologica e della continuità delle cure.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Donne curano altre donne“ con le Argonaute

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