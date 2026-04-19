Un uomo ha donato più di 260mila euro alla seconda moglie durante la sua vita, lasciando un'eredità di circa 5mila euro. La disputa legale riguarda la restituzione di questa somma, dopo che il giudice ha stabilito che i soldi devono essere restituiti. La questione ha provocato un acceso confronto tra le parti coinvolte, con la vicenda che si è sviluppata nel tribunale di Jesi.

JESI Oltre 260mila euro versati dal padre alla seconda moglie, mentre lui era in vita. E un’eredità ridotta a poco più di 5mila euro. È il figlio 47enne, di Chiaravalle, a impugnare i trasferimenti davanti al Tribunale di Ancona, sostenendo che avessero di fatto svuotato il patrimonio e compromesso la sua quota di legittima. I giudici stabiliscono che le donazioni sono nulle: vanno riportate nell’eredità. La vicenda Dall’esame degli estratti conto e movimenti esaminati in giudizio è emerso che negli ultimi dieci anni di vita, il padre del chiaravallese - morto nel novembre del 2018 - avesse effettuato diverse donazioni dirette e indirette a favore della donna, una jesina oggi 75enne cui era convolato a notte nel lontano settembre del 1992.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dona 260mila euro alla seconda moglie, si scatena una guerra sull'eredità per il conto svuotato. Il giudice: i soldi vanno restituiti

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