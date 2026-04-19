Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentunesima puntata del 12 aprile 2026

Oggi, domenica 19 aprile 2026, va in onda la trentunesima puntata della nuova edizione di Domenica In, la cinquantesima complessiva. La trasmissione si svolge negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e propone anticipazioni e ospiti per questa puntata. La programmazione su Rai 1 si inserisce nella cornice di un appuntamento televisivo che si tiene ogni domenica.

Trentunesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 19 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentunesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentunesima puntata del 19 aprile 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara VenierDomenica In torna oggi, domenica 19 aprile, con nuovo appuntamento, alle 14.00 su Rai1, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. adnkronos.com

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