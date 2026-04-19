Domenica In gli ospiti di oggi di Mara Venier

Domenica 19 aprile, alle 14.00 su Rai1, torna l’appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. La puntata di oggi vede la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, che si alternano nel programma. La trasmissione, come di consueto, propone una serie di interviste e approfondimenti, con ospiti e momenti di intrattenimento. La conduttrice è affiancata da alcuni collaboratori per questa edizione domenicale.

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 19 aprile, con nuovo appuntamento, alle 14.00 su Rai1, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Un nuovo appuntamento ricco di ospiti e musica, a partire da Marco Masini protagonista di una performance piano e voce con i suoi successi più amati e la presentazione del nuovo singolo 'Di Più' estratto dal suo ultimo album 'Perfetto imperfetto'. Elisa Isoardi si racconterà a Mara Venier, soffermandosi sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata, parlando del profondo legame con la madre Irma e del rapporto speciale con il fratello Domenico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lutto a Domenica In, le lacrime in diretta di Mara Venier

Notizie correlate

Domenica In, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti di Mara Venier(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 14.

Leggi anche: Domenica In, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Mara Venier

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Domenica In, oggi nuova puntata: da Scamarcio a Diaco, gli ospiti di Mara Venier; Domenica In, gli ospiti del 5 aprile da Riccardo Scamarcio a Malika Ayane; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile; Domenica In: la scaletta, le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 12 aprile 2026.

Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentunesima puntata del 12 aprile 2026Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti trentunesima puntata del 19 aprile 2026. Con Mara Venier, Tommaso Cerno, Mammucari e Miccio ... superguidatv.it

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara VenierDomenica In torna oggi, domenica 19 aprile, con nuovo appuntamento, alle 14.00 su Rai1, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. adnkronos.com

È difficile immaginare la domenica senza il suo sorriso, ma Mara Venier sembra avere le idee chiare sul suo futuro dopo l'addio a Domenica In facebook