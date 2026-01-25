Domenica In oggi domenica 25 gennaio | gli ospiti di Mara Venier

Oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 14.00 su Rai 1, torna ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier. L’evento televisivo propone un pomeriggio di intrattenimento con ospiti e approfondimenti, offrendo agli spettatori un appuntamento settimanale di ascolto e informazione. La trasmissione si inserisce nella tradizione domenicale della rete pubblica, puntando a coinvolgere il pubblico con un programma sobrio e di qualità.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 25 gennaio, dalle 14.00 su Rai 1, torna 'Domenica In' con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. A meno di un mese dall'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni grandi protagonisti che si esibiranno nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone. Spazio poi alla cultura con la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che racconterà il suo libro autobiografico 'La mercante di Brera', svelando la nascita della sua passione per l'arte.

