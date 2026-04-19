Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Verona per seguire le vicende del Milan, ha commentato le dichiarazioni di Allegri riguardo alla rosa della squadra. Secondo il tecnico, il club punta a costruire una squadra che possa avere prospettive di crescita nel lungo termine, ma che allo stesso tempo sia competitiva e forte anche in questa stagione. Le sue parole hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Verona per il Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Verona-Milan, partita valida per la 33esima giornata di Serie A e vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot nel primo tempo. Di Stefano, ovviamente, ha voluto commentare le parole di Massimiliano Allegri su quello che sarà il suo futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Le parole di Allegri sul suo futuro? Sì, ma io sempre aspetterei il finale di stagione. Perché Allegri è molto bravo nel divincolarsi nelle domande. Lui vuole un Milan di prospettiva sì, ma anche forte nel presente. L'anno prossimo il Milan dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato e fare bene in Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Allegri vuole un Milan di prospettiva ma anche forte nel presente”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milan, Allegri incontra la squadra in spogliatoio: cosa si sono detti; Di Stefano sicuro: Questo Milan figlio di Allegri, si è preso le responsabilità; Di Stefano su Allegri: È un manager incredibile, sa come arrivare in Champions!, poi svela il desiderio di Max per il futuro; Di Stefano: Allegri resterà? È chiaro che chiederà garanzie: l’anno prossimo il Milan deve essere competitivo davvero, non basta arrivare.

Di Stefano da Verona: Parole di Allegri sul futuro? Lui vuole un Milan di prospettiva sì, ma anche forte nel presentePeppe Di Stefano, inviato di SkySport a Verona, si è così espresso dal Bentegodi al termine di Verona-Milan: Le parole di Allegri sul suo futuro? Sì, ma ... milannews.it

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